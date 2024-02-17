Sivas'ta iki katlı evin üzerine uçan TIR'ın o anları oraya çıktı
Sivas'ta kontrolden çıkan bir TIR, yaklaşık 10 metreden, yol kenarındaki iki katlı evin üst katına uçmuştu. O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Sivas Koyulhisar'da meşrubat yüklü bir TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 10 metreden 2 katlı bir evin üst katına uçmuştu. TIR sürücüsünün hafif yaralandığı kazaya ilişkin cep telefonu kamerası kaydı ortaya çıktı.
Görüntülerde yol ayrımına gelen TIR, sağa ya da sola dönmek yerine direkt bariyerleri aşıp aşağı düştüğü yer alıyor. Kaza sonrası çıkan alevlerse kameraya böyle yansıdı.
Bu, bölgedeki ilk kaza değil üstelik. Aynı eve 1 buçuk ay önce de kamyon çarpmış, evin tadilatı bitmedense bu kaza yaşanmıştı.