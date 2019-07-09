Sivasspor'un Bolu kampı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda Sivasspor'un yeni transferi Caner Osmanpaşa da yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.