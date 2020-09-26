Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekibin idmanı, taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.