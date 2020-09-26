  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:11:09 -
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekibin idmanı, taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SOL'u kudurtan fotoğraf!
Gündem

SOL'u kudurtan fotoğraf!

‘SOL Haber’ adı altında komünistlere ve terör örgütü PKK’ya yayın organlığı yapan sitenin algı oyunları bitmek bilmiyor. Yayımladığı haberle..
Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!
Gündem

Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!

Okulda Cuma namazı kılan öğrencileri haber niteliğinde görüp bunu da ekranlara ‘skandal’ bir haber olarak yansıtan Uğur Dündar’ın sosyal med..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı