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Spor Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da şok
Spor

Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da şok

Yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da golcü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:17:00 -
Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da şok

Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı.

Tedavisine başlanan futbolcunun durumuyla ilgili değerlendirme yapıldığını kaydeden Çelik, "Futbolcumuzun omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz, Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.

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