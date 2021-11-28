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Spor Sivasspor-Hatayspor maçı kaç kaç?
Spor

Sivasspor-Hatayspor maçı kaç kaç?

Sivas maçı ne oldu? Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Hatayspor maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Hatayspor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:05:00 -
Sivasspor-Hatayspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 14.haftasında Demir Grup Sivsspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Sivasspor-Hatayspor maçı kaç kaç?

Sivasspor sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Henrique ve Yatabare'den (3) geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkarttı. Sivasspor, 14. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Hatayspor ise üçüncü sırada yer aldı.

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