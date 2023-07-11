Sivas ilimizde doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı: Hamle sonrası yeni rekorlar gelebilir! Yetkililer duyurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Turan İlbey, mahalle muhtarı ve mahallelilerin katılımıyla ilk kazmayı vurarak çalışmalara start verdi. İlbey, 2022 yılında tamamlanması planlanan altyapı çalışmalarının ardından Hürriyet ve Esentepe mahallelerinin doğal gaza kavuştuğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin en kısa zamanda doğal gaza kavuşacağını ifade eden İlbey, doğal gazın vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.Belediye Başkanı Turan İlbey, mahalle muhtarı ve mahalleliler, ilk kazmayı vurarak çalışmaların startını verdi.Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren İlbey, "2022 yılında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hürriyet ve Esentepe mahalleri doğal gaza kavuştu. Bugün de Yeşilyurt'ta doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladık." diye konuştu.

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