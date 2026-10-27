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Dünya İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar
Dünya

İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar

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İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Oy kullanma işleminin sona erdiği İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, sıralama şöyle...

İsrail genel seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte gözler sandıklardan gelecek ilk sonuçlara çevrildi.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNE GÖRE İLK SONUÇLAR

Seçim öncesi yayımlanan son anketlere göre, mevcut İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot önde gösteriliyordu. Oy verme işleminin 22.00'da (23.00 TSİ) sona ermesiyle sandıktan ilk sonuçlar geldi. Sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun partisi Likud Partisi birinci sırada yer alıyor.

Netanyahu'nun Likud Partisi 24 koltukla lider konumdayken, Ayzenkot ve Yashar Partisi 22 koltukta kaldı.

 

İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre ise Eisenkot liderliğindeki muhalefet, Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

İSRAİL'DE 7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında. Seçim, Gazze savaşının da başlangıcı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023 saldırılarında bu yana ülkede yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

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