Araç sahipleri dikkat! Türkiye harekete geçti: O tarihte yürürlüğe giriyor! Fahiş fiyatın önüne geçilecek

Sıfır araç ile ikinci el araç arasındaki fahiş fiyat farkı için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. İnternet üzerinden satış yapılan sitelerde ikinci el araçların fiyatları aynı aracın sıfır fiyatının altında olmak zorunda olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, şu sözlere yer verdi; “Sıfır araçların fiyatlarından yüksek internet ortamına atılan ikinci el araçlara gelen düzenleme 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Artık ilan yüklerken sıfır araç fiyatlarının üzerinde ikinci el araç ilanı yüklenemeyecek. İlan yüklemesi yaparken yüksek rakam girmeye çalışanlar için ilan siteleri hemen uyarı metni gösterecek. Yüksek fiyat yüklemeye devam eden kişileri ilan siteleri o kişileri Ticaret Bakanlığına bildirmekle yükümlü olacaklar. Bu kişilerin tespiti durumunda araç başına Ticaret Bakanlığı tarafından 300 bin lira para cezası uygulanacak.”

‘EKSTRA DONANIM BAHANE OLMAYACAK’

İkinci el aracın donanımını öne sürerek fiyatının yine de sıfır aracın fiyatından yükseğe satılamayacağını vurgulayan Acıbadem, “Bazı satıcılar aracın ekstra donanımını veya özelliğini belirterek fiyatını sıfır araçtan daha fazla olarak satışa sunuyor. Ama aslında araçların donanım özelliğine göre araçlar sınıflandırılıyor. Bir aracın birkaç tane farklı paketi var. Ekstra özellikleri ve motor durumuna göre aracın fiyatı otomatikman değişiyor. Üst paketinde cam tavan, koltuk ısıtma gibi özellikleri de bulunduğu için bu bir bahane olarak öne sürülemeyecek. Ama muhtemelen yüzde 5’lik, 10’luk bir esneme payı bırakabilirler. Zaten bu ayın 15’nden sonra ilan atarken, artık atılan aracın kasko değeriyle ölçüştürülecek. Zaten büyük araç alışverişi yapılan siteler bu uygulamaya başladı. Farklı fiyat yazıldığı takdirde, uyarıyla karşılaşılıyor.” şeklinde konuştu

‘BİREYSELLERİN DAHİL OLMASIYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ’

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Daha önce getirilen şartın artık sadece bayileri değil, şahısları da kapsamasıyla sorunun çözüldüğünü belirten Acıbadem, “Bir yıl önce çıkartılan yasa ile Oto Galericilere, Şirketlere ve Kiralama firmalarına çıkartılan sıfır araçlarda ilk tescilden sonra 6 ay ve 6 bin km şartı çok etkili olmadı. Şahısların bireysellerin tamamen gayri resmî ticaretin önü açıldı. Karaborsa araç ticareti yapılmaya başladı. Buna sıfır araç satan araç bayiler de dahil oldu. Bayiler istedikleri kişilere istedikleri fiyata araç satmaya başladılar. Araç fatura bedeli haricinde elden ÖTV ve KDV siz yani haksız kazanç sağlamaya başladılar. Yeni kabinede göreve başlayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat bu konuda düzenleme getirerek Ticaret Bakanlığımız tarafından çıkartılan yasa içeriği genişletilerek bireyseller, şahıslar da kapsama dahil oldu. Dolayısıyla bu sorun çözüme kavuşturulmuş oldu.” diye aktardı.

‘SIFIR SORUNUNU KARABORSA OLUŞTURDU’

Sıfır araç sayısın yeterli sayıda olduğunu fakat bayilerin karaborsa olarak satış yapmasının sorunlara yol açtığını vurgulayan Acıbadem, “Verilere bakıldığı zaman sıfır araçların girişinde, geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayını karşılaştırdığımı zaman yüzde 60 bir artış yaşadığını görebiliyoruz. Yani aslında yeteri kadar araba geliyor. Ama bir yıldır bayiler karaborsa olarak, istediği kişiye, istediği fiyatta araba sattı. Durum böyle olunca gelen arabalar yüksek bedellere satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı da bununla alakalı sürekli bayileri kontrol ediyor. Denetimler daha çok sıklaşır ve cezalar artarsa bunun önüne geçilebilir.” ifadelerine yer verdi.

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