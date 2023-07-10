Rus vekilden skandal sözler: Ukrayna ülkesindeki Baykar fabrikasını vururuz! Tehdit ediyor

Rus Duması Milletvekili Konstantin Zatulin, Ukrayna'da inşaatına başlanan Baykar Teknoloji fabrikasıyla ilgili skandal sözler sarf etti.

Ermeni yanlısı duruşuyla tanınan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Milletvekili, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü Müdürü Konstantin Zatulin, 10 Temmuz 2023 tarihinde Rus propaganda basınına verdiği demeçte, Ukrayna'da inşaatı başlayan Türk savunma şirketi Baykar Teknoloji fabrikasını bombalamakla tehdit etti.

"ÜLKEMİZ BU FABRİKAYI ORTAYA ÇIKTIĞI ANDA BOMBALAYABİLİR"

Konstantin Zatulin, "Ülkemiz bu fabrikayı ortaya çıktığı anda bombalayabilir. Bence bu fabrikayla savaşmanın en etkili yolu bu... Bunların (Türkiye) lisansı altında üretilmiş insansız hava araçları olmasına gelince, bana öyle geliyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra Türkiye'nin kendi çıkarını aradığından şüphe etmek zor" açıklamasını yaptı.

ZATULİN: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ÖVMEYE GEREK YOK!

qha'nın haberine göre: Konstantin Zatulin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok karmaşık olduğunu ve Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi. Şovenist Rus vekil, "Türkiye, tabii ki tahıl anlaşmasından gelir elde etmek için kendi gerekçeleriyle girişimi uzatmaktan yana. Atlantik dayanışmasını göstermek için Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana. Türkiye ile ilişkilerimizi övmeye gerek yok, çok karmaşık... Türkiye'de her zaman olduğu gibi bir pazarlık var. Ve bu anlaşma sadece bizi ve Türkiye'yi değil ABD ve Ukrayna dahil diğer ülkeleri de ilgilendiriyor. Türkiye bu ticaretle uğraşıyor” sözlerini sarf etti.

UKRAYNA'DA BAYKAR FABRİKASININ İNŞAATI BAŞLADI

Ukrayna'da Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının üretimi için süreç başladı. Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin, 10 Temmuz 2023 tarihinde Ukrayna'nın önde gelen basın kuruluşu RBK Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, fabrika inşaatının başladığını dile getirdi.

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