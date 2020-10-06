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Aktüel Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak
Aktüel

Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:16:01 -
Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ekim ayında 5 farklı oyunu sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında "Eski Fotoğraflar", "39 Basamak", "Düş Yakamdan", "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "1919: Şafak" adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

2020-2021 tiyatro sezonunun ilk oyunu olan Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay'ın yönetmenliğini yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun, 6 ve 8 Ekim'de sahnelenecek.

SDT, 10 Ekim Cumartesi günü "39 Basamak" isimli oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un sahneye koyduğu "Düş Yakamdan" adlı oyun ise 13, 15 ve 17 Ekim'de sahneye konulacak.

William Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyun ise 22, 24 ve 27 Ekim'de Sivaslı tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

SDT, 27, 29 ve 31 Ekim'de ise Asiye Demet Köse ile Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı "1919: Şafak" isimli oyunu sahneleyecek.

- Salonda Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, girişlerde el dezenfektanları kullanılacak ve koltukları sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tiyatro salonu girişinde maskesi olmayan izleyiciler için SDT tarafından maske temini yapılacak.

SDT, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, bu sezon salı, perşembe ve cumartesi günleri sanatseverlere perde açacak.

Daha önceki sezonlarda cumartesi günleri matine ve suare olarak oynanan oyunlar, bu yıl salgın nedeniyle sadece suare olarak saat 19.30'da sahnelenecek. Oyunlar sergilendikten sonra tiyatro salonu dezenfekte edilecek.

SDT'nin ekim ayındaki oyunlarının biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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