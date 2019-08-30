Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Cumhuriyet Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alım ilanı şu şekilde:

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.