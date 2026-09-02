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Dünya Şişede durduğu gibi durmadı kazaya sebep oldu! Tiger Woods’un ehliyetine 5 yıl el konuldu
Dünya

Şişede durduğu gibi durmadı kazaya sebep oldu! Tiger Woods’un ehliyetine 5 yıl el konuldu

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Şişede durduğu gibi durmadı kazaya sebep oldu! Tiger Woods’un ehliyetine 5 yıl el konuldu

ABD’li golfçü Tiger Woods, Florida’da alkollü araç kullanırken yaptığı kazanın ardından beş yıl süreyle direksiyon başına geçemeyecek.

Birçok kez dünya golf şampiyonu olan ABD’de Tiger Woods’un mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kazasında karar çıktı.

 

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, 15 kez "major" turnuva şampiyonu olan Woods, mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle ceza aldı.

 

1000 dolar para cezası

Woods, Florida'da yaşadığı kazaya ilişkin mahkeme ile avukatlarının vardığı anlaşma sonucunda 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Florida'daki Martin İlçe Adliyesinde görülen duruşmada kendini savunan Woods, hakkındaki "alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçlamasını daha hafif bir suçlama olan "dikkatsiz araç kullanma"ya çevirmeyi başarsa da ehliyetinin elinden alınmasına engel olamadı.

 

Haberlerde Woods'un ayrıca, uyuşturucu testi yaptırmayı reddetmesiyle ilgili ayrı bir suçlamayı da anlaşma yoluyla çözüme kavuşturduğu vurgulandı.

Woods, 27 Mart'ta geçirdiği kazanın ardından, tedavi görmek ve sağlığına odaklanmak amacıyla profesyonel golf kariyerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

 

2021 yılında da kaza yapmıştı

ABD'li golfçü, Şubat 2021'de de Los Angeles bölgesinde yine kaza yapmış, arabası takla atan sporcunun sağ bacağında ve ayak bileğinde birden fazla ameliyat gerektiren ağır hasarlar oluşmuştu.

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