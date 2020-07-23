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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kara çaylak ve kerkenez doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:01:17 -
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kara çaylak ve kerkenez doğaya bırakıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yaralı halde bulunan kara çaylak ve kerkenez tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kentte vatandaşların yaklaşık bir ay önce önce arazide yaralı bulduğu, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kara çaylak ve kerkenezin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kara çaylak ve kerkenez Şırnak-Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı durumda olan yaban hayvanlarını imkanları varsa bize ulaştırmalarını, yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." diye konuştu.

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