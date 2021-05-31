Şırnak'ta büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 24-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 2’si yurt dışı çıkış yasağı olmak kaydıyla 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.