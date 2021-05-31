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Yerel Şırnak'ta büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yerel

Şırnak'ta büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:59:00 -
Şırnak'ta büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 24-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 2’si yurt dışı çıkış yasağı olmak kaydıyla 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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