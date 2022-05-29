Sirken - Kazayağı otu nedir? Sirken otu faydaları

Sirken Otu nedir?

Latince adı Chenopodium album L olan yabani ot sirken, hem tarım hem de gastronomi alanında sıklıkla anılan bitkiler arasında yer alıyor. Leziz tadıyla Anadolu mutfak kültürünün bir parçası olan sirken otu, azot bulunan topraklarda yetişiyor. Dünyanın dört bir yanında görülen sirken otunun, kendiliğinden biten yabani bir ot olduğu kayıtlara geçiyor. Sebze yetiştiriciliğinde, mahsulün topraktan aldığı besine ortak olması ve ekinlerin büyümesini engellemesi nedeniyle istenmeyen yabani otlar, farklı hastalıklara ve zararlılara konakçılık yapabiliyor. Hem verim hem de kalite açısından çiftçilerimize zarar veren yabancı otların yarattığı kaybın, bir hasatta ortalama %10 oranında olduğu tahmin ediliyor. Tarlanın otsuz tutulması en iyi verimin alınması ve kaliteli ekinin hasat edilmesi için şart görülüyor.

İçerdiği vitamin ve mineral yoğunluğu ıspanaktan daha faydalıdır. Ege ve Akdeniz bölgelerinde iyi bilinir. İsmini duymamış olabilirsiniz çünkü halk arasında yabani ıspanak dışında, Ak kaz ayağı ve Ak pazı olarak da bilinmektedir

Sirken Otunun Faydaları:

– Kanı temizler.

– Bağırsakları yumuşatır.

– Bağırsakları temizler.

– İltihap ve yaraları kurutur.

– Protein A ve C vitaminleri içerir.

– Yaprakları nişasta bakımından zengindir.

– Daha çok mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Sirken Otu Zararları:

– Çok tüketildiğinde sindirim problemine neden olabilmektedir.

– Böbrek hastaları, düzenli ilaç kullananlar ve hamileler doktora danışmadan kullanmamalıdır.

– Fazla kullanımı sinir sistemini bozabilmektedir.

Sirken Otu Kullanımı:

– Sirken otunu iyice yıkadıktan sonra doğrayarak yoğurtlama şeklinde yenilir.

– Haşlandıktan sonra biraz kavurarak tüketilebilir.

– Ispanak gibi aynı tarzda börek ve çorbası yapılabilir.

– Ispanak gibi yumurta kırılarak da yenilir.

– Çiğ olarak pek tüketilmez.

Sirken otu salatası, sirken otu kavurması gibi başlıca yemek çeşitleri vardır.