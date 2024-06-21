Sırbistan'dan UEFA'ya olay tehdit!

Sırbistan, Çarşamba günü Hırvatistan ile Arnavutluk maçındaki milliyetçi tezahüratlar nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) çekilme tehdidinde bulundu. İki ülkenin de cezalandırılmasını isteyen Sırbistan'a UEFA'dan cevap verilmedi.

Sırp futbol yetkilileri, Çarşamba günü Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Arnavutluk - Hırvatistan maçı sırasında bazı Arnavut ve Hırvat taraftarların attığı sloganlar ve açtığı pankartlar nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) çekilmekle tehdit etti. Çarşamba günü oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

SIRBİSTAN VEDANIN EŞİĞİNDE

Sırbistan ise, bugün Münih'te Slovenya'yla 1-1 berabere kaldı. Sırbistan'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçında Danimarka'yı kesin yenmesi, Slovenya'nın da İngiltere'ye ya yenilmesi ya da berabere kalması gerekiyor.

"TURNAVADAN ÇEKİLİRİZ" TEHDİDİ

Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, "Yaşananlar skandaldır ve UEFA'dan müsabakaya devam etmeme pahasına da olsa yaptırım isteyeceğiz. UEFA'dan her iki takımın federasyonlarını cezalandırmasını talep edeceğiz. Buna katılmak istemiyoruz ancak UEFA onları cezalandırmazsa, nasıl devam edeceğimizi düşüneceğiz." dedi.

UEFA'dan ise, Sırbistan'ın açıklamasına bir cevap verilmedi.

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SIRBİSTAN VE ARNAVUTLUK, TURNUVANIN BAŞINDAN BERİ SİYASİ MESAJLAR VERİYOR

Hırvat ve Arnavut taraftarların Sırplara, Sırpların da Hırvatlara yönelik düşmanlığı 1990'larda Balkanlar'da yaşanan savaşlara dayanıyor.

Sırp taraftarlar, Hırvatlar ve Arnavutlar aleyhine yaptıkları tezahüratların yanı sıra ırkçı tezahüratları ve eski Yugoslavya'nın kanlı bir şekilde parçalanması sırasında on binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan hüküm giymiş savaş suçlularına verdikleri sesli destekle de tanınıyor.

SIRBİSTAN VE ARNAVUTLUK HALİHAZIRDA TURNUVADA CEZA ALDI

UEFA, Arnavutluk ve Sırbistan federasyonlarına ilk grup maçlarından sonra taraftarların milliyetçi haritalar içeren pankartlar açması veya "bir spor etkinliğine uygun olmayan kışkırtıcı mesajlar iletmesi" nedeniyle 10 bin'er euro para cezası vermişti.

Sırbistan'ın UEFA'dan aldığı ceza "sahaya yabancı cisim atma" nedeniyle 14 bin 500 euroya yükselirken, Arnavutluk saha işgali ve "havai fişek patlatma" nedeniyle toplam 37 bin 375 euro ödemek zorunda kaldı.

Bir grup Arnavut taraftar, ülkelerinin sınırlarını komşu ülkelerin topraklarına kadar genişlettiğini gösteren bir harita ve bir pankartla maça geldi. Sırpları rahatsız eden bu harita, Cumartesi günü Dortmund'da takımın İtalya'ya 2-1 yenildiği maçta sergilendi.

Bu arada, Sırbistan taraftarlarının Gelsenkirchen'de İngiltere'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyette açtığı pankartta, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova toprakları ve "Teslim Olmak Yok" sloganı yer alıyordu.

UEFA ayrıca, karşılaşma sırasında bazı Sırp taraftarların İngiliz oyunculara yönelik ırkçı tezahüratlar yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.