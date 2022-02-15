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Dünya Sırada Belarus var! ABD terk etmelerini istedi!
Dünya

Sırada Belarus var! ABD terk etmelerini istedi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin vatandaşlarından Belarus ve Transdinyester’i derhal terk etmelerini talep ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:09:00 -
Sırada Belarus var! ABD terk etmelerini istedi!

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Belarus sınırında giderek artan gerilim nedeniyle Amerikalıların Belarus ve Transdinyester'i terk etmeleri talep edildi.

Açıklamada, “Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri gücünün olağandışı ve endişe verici boyutta artması, Kovid-19 ve buna bağlı ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a gitmeyin” denildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim, Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş ihtilaf ve Kovid-19 ile ilgili durum nedeniyle Moldova topraklarına da girilmemesi tavsiyesi edildi.

Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya, tüm iddiaları reddederek, Minsk anlaşmalarına uymayan Kiev'in aksine, Ukrayna içi çatışmaya katılmadıklarını ve anlaşmayı ihlal etmediklerini vurguluyor.

Minsk anlaşmaları, ateşkes, temas hattından ağır silahların çekilmesi, ademi merkeziyetçilik ve Donbass'ın özel statüsüne ilişkin yasanın kabul edilmesini kapsayan anayasa reformunu öngörüyor.

Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.

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