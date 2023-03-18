Sinpaş’tan mart fırsatı

Son günlerde gerek şehir dışından gelip yerleşmek için gerekse Ankaralı olup evlerini yenilemek isteyenlerin artan yeni ev arayışına üç farklı proje ile yanıt veren Sinpaş, yeni bir kampanyaya start verdi. Çankaya’da zengin sosyal donatılarıyla öne çıkan Altınoran, Marina Ankara ve Ege Vadisi’nde yüzde 20 indirim kampanyası kapsamında hemen teslim ve hemen tapu güvencesiyle yenilenmek daha kolay.

Yüzde 20 indirim

Mart ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyanın büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. Sinpaş’ın Ege Vadisi projesi, 4 mevsim plajlı havuzuyla dikkat çekiyor.

Stratejik noktada

Proje, SPA ve wellness center, hamam, sauna, spa, jakuzi ve buhar odasıyla öne çıkıyor. Ege Vadisi, Kızılay’a yalnızca 10 dakika mesafede bulunuyor. Atakule, Tunalı Hilmi Caddesi, Konya ve Eskişehir yollarına ise yakın yerde konumlanıyor.

Marina yaşamı sunuyor

Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina Ankara, göleti, kumsalı çocuklar için su kaydırağıyla biliniyor. Şehrin en değerli lokasyonlarından Oran’da yer alan göl manzaralı projede 81 metrekareden 290 metrekareye; 1.5+1 bahçe katından 4.5+1’e kadar farklı yaşam seçenekleri bulunuyor.

Altınoran'da hayat farklı

Altınoran ise Ankara’nın konut anlayışını değiştirirken kalitesi ve sosyal alanlarıyla ilklerin projesi olarak anılıyor. Sinpaş tarafından hayata geçirilen proje, sosyal donatılarıyla tüm Ankaralılara hizmet veriyor. Altınoran projesinin sakinleri bir yandan çarşıya dolaşabiliyorlar diğer yandan da 4 kilometrelik parkurda bisiklete binip koşu ve yürüyüş yapabiliyorlar. Vadi manzarasına karşı yüzme imkân tanıyan tesisle düzenli spor yapabilen site sakinleri yıl boyu site meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerle sosyal hayatın da merkezinde olacaklar.

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