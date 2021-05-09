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Yerel Sinop'ta orman yangını
Yerel

Sinop'ta orman yangını

Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:52:00 -
Sinop'ta orman yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

İlçede dün Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünce 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle müdahale edildi.

Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. ​​​​​​​

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