Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 3 yaralı
Kazada sürücü ve yanındaki kişi ile eczaneden ilaç alan müşteri yaralandı
SİNOP (AA) - Sinop'ta, kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde kontrolden çıkan C.D'nin kullandığı 34 YB 0001 plakalı otomobil, bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.D. ve kaza sırasında eczaneden ilaç alan H.Ö. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.