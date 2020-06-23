Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek Sinop Şehir Meydanı Projesi kapsamında kentteki 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılacak.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgilerin de katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Ankara'da ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentin geleceği adına çok önemli gördükleri meydan projesinde gelinen nokta konusunda Bakan Kurum'a bilgi verdiklerini anlatan Karaömeroğlu, Kurum'un da projenin hızlandırılması için gerekli talimatları verdiğini aktardı.



- Tarihi sular turizme kazandırılıyor



Vali Karaömeroğlu, proje kapsamında kentteki tarihi surların turizme kazandırılması için çevresindeki kamu ve özel sektöre ait binaların yıkılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sinop Şehir Meydanı Projesi'nde ilk olarak Jandarma Gazinosu'nun boşaltılarak Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devri hususunda mutabakat sağlandı. İkinci adım olarak eski Ağız ve Diş Sağlığı binasının bulunduğu mevcut alana tarihi dokuya ve meydan projesine uygun turizm çarşısının yapılması planlanmıştır. Aynı bölgede bulunan Sinop Belediyesi hizmet binasının da başka bir yere taşınarak yıkılması planlama dahilindedir. Bu kararlara ilişkin projeleri hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, kentimizi marka şehir yapacak, bir kültür ve turizm şehri haline dönüştürecek adımları atmaya devam edeceğiz."







