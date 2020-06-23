  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor

Surların etrafındaki yapıların yıkılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:50:26 -
Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek Sinop Şehir Meydanı Projesi kapsamında kentteki 2 bin 500 yıllık tarihi surlar gün yüzüne çıkarılacak.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgilerin de katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Ankara'da ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentin geleceği adına çok önemli gördükleri meydan projesinde gelinen nokta konusunda Bakan Kurum'a bilgi verdiklerini anlatan Karaömeroğlu, Kurum'un da projenin hızlandırılması için gerekli talimatları verdiğini aktardı.

- Tarihi sular turizme kazandırılıyor

Vali Karaömeroğlu, proje kapsamında kentteki tarihi surların turizme kazandırılması için çevresindeki kamu ve özel sektöre ait binaların yıkılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sinop Şehir Meydanı Projesi'nde ilk olarak Jandarma Gazinosu'nun boşaltılarak Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devri hususunda mutabakat sağlandı. İkinci adım olarak eski Ağız ve Diş Sağlığı binasının bulunduğu mevcut alana tarihi dokuya ve meydan projesine uygun turizm çarşısının yapılması planlanmıştır. Aynı bölgede bulunan Sinop Belediyesi hizmet binasının da başka bir yere taşınarak yıkılması planlama dahilindedir. Bu kararlara ilişkin projeleri hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, kentimizi marka şehir yapacak, bir kültür ve turizm şehri haline dönüştürecek adımları atmaya devam edeceğiz."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı