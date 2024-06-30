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Yerel Sinop’ta 1 günlük deniz yasağı
Yerel

Sinop’ta 1 günlük deniz yasağı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 06:01:00 -
Sinop’ta 1 günlük deniz yasağı

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mustafa Özarslan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, meteorolojinin yapmış olduğu fırtına uyarısı dikkate alınarak denize girilmesine yasak getirildi.

 

Kuvvetli fırtına nedeniyle dalga boyunun 1 ile 1,4 metre arası olacağı tahmin edildiğinden Türkeli ilçe sahilleri dahil, Ayancık, , Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde, Pazar günü, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanması kararı alındı.

Denize girme yasağı ile ilgili denetimler emniyet ve jandarma ekiplerince yapılacak.


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