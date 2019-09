Sinop Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sinop Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Sinop Üniversitesi Profesör araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Sinop öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler? Akademik personel alım başvuruları nereye yapılacak? İşte Sinop Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı şu şeklide: Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim üyesi alım başvuru şartları neler?

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5 - Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

Muafiyet

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Sinop Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuru sınavı ne zaman?

İlan Tarihi :02.09.2019

Başvuru Başlangıç Tarihi :02.09.2019

Son Başvuru Tarihi :16.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi :19.09.2019

Giriş Sınav Tarihi :23.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi :25.09.2019

İlan detayları için tıklayınız