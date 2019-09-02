0553 313 94 23

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sinop Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Sinop Üniversitesi Profesör araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Sinop öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler? Akademik personel alım başvuruları nereye yapılacak? İşte Sinop Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
Sinop Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sinop Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Sinop Üniversitesi Profesör araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Sinop öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler? Akademik personel alım başvuruları nereye yapılacak? İşte Sinop Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı şu şeklide: Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim üyesi alım başvuru şartları neler?

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5 - Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

Muafiyet

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Sinop Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuru sınavı ne zaman?

İlan Tarihi :02.09.2019

Başvuru Başlangıç Tarihi :02.09.2019

Son Başvuru Tarihi :16.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi :19.09.2019

Giriş Sınav Tarihi :23.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi :25.09.2019

İlan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
  1. İstanbul
  2. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı
  3. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi başvurular nasıl yapılacak?
  4. Öğretim üyesi alım başvuru şartları neler?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik saklambaç oyunu için harekete geçtiler
    1. Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik..
    2. Otomotiv ihracatına Sakarya’dan büyük..
    3. "Bu forma ıslanacak"
    4. İstanbul'da patlama! 1 yaralı
    5. Japonya'da tartışmalı yunus avı başladı
    6. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    7. Forum Diyarbakır’dan kazandıran..
    8. Üniversite sözleşmeli personel alımı..
    9. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    10. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    11. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    12. İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    13. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    14. İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı
    15. GRAFİKLİ - A Milli Basketbol..
    16. Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası..
    17. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda..
    18. Sulama göletinde boğulan ikinci..
    19. Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün..
    20. Çocuklara yıl boyu eğlence
    21. Sezai Temelli sözde barış mitinginde..
    22. Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı
    23. Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası..
    24. Trabzonspor "üç büyükler"e geçit..
    25. "Arkas Aegean Link Regatta" renkli..
    26. İlke Özyüksel olimpiyat kotası için..
    27. Kovanlardan çıkan arılar genç kıza..
    28. Siirt polisi üniversite öğrencileriyle..
    29. Esenyurt’ta doğal gaz patlaması
    30. GRAFİKLİ - Galatasaray'ın 6...
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak