Sınırda hareketli dakikalar! Taciz atışları başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalini vermesinin ardından ÖSO birlikleri gelecek emirleri bekliyor. Birlikler YPG'li teröristlerden gelen taciz ateşlerine ise anında karşılık veriyor.19 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
ÖSO'ya bağlı güçler sınırın sıfır noktasında hazırlanan siperlerde mevzilenerek, 24 saat nöbet tutuyor. Elleri tetikte operasyon emrini bekleyen ÖSO askerleri, PKK/PYD'nin açtığı taciz atışlarına da hemen karşılık veriyor.
'Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon talimatını bekliyoruz'
Fırat Nehrininin sınır olduğu bölgede Fırat'ın batısına mevzilenen ÖSO birlikleri, nehrin doğusundaki PYD-PKK'lı teröristleri sürekli gözlüyor. ÖSO güçlerinden Hüseyin Ali, "Burada sınırın sıfır noktasındayız, 24 saat nöbet tutuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon talimatını bekliyoruz. Bizler Fırat'ın doğusunu almaya hazırız" diye konuştu.
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