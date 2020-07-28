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Aktüel

Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü'nden Yemenli foto muhabirinin serbest bırakılması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 06:41:48 -
Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü'nden Yemenli foto muhabirinin serbest bırakılması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü, Yemen'in doğusundaki Hadramevt'te tutuklu bulunan foto muhabiri Abdullah Bukeyr'in serbest bırakılmasını talep etti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Bukeyr'in, hukuk dışı bir şekilde 2 aydır devam eden tutukluluk haline tepki olarak başlattığı açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Örgütün Orta Doğu Ofisi Sorumlusu Sabrin en-Nevi'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Bukeyr'in kayıtsız şartsız salıverilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hadramevt'te uluslararası toplum tarafından tanınan kurumların, kamuoyunun ilgisini çeken bir konuda paylaştığı bir fotoğraftan ötürü bir gazeteciyi keyfi olarak tutuklanmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Yemenli Gazeteciler Sendikası 30 Mayıs'ta, Bukeyr'in Hadramevt'teki askeri istihbarat tarafından tutuklanmasını kınamıştı.

Bukeyr'in, Hadramevt Valisi Ferac el-Bahseni'yle gerçekleştirdiği bir röportajda çektiği fotoğrafın sosyal medyada eleştirilere neden olmasının ardından tutuklandığı belirtiliyor.


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