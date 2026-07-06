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6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

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6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

Aksaraylı çiftçiler geçen yıl arılardan alamadıkları verimi bu yıl almanın sevincini yaşıyor. Bal üreticileri geçen yıla nazaran bu yıl bal üretimini arttığını duyurdu.

#1
Foto - 6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan olumsuz etkilenen Aksaraylı çiftçiler, bu yıl etkili olan yağıştan memnun. Yağışlar sonrası yaşanan çiçeklenme özellikle aracılar için de umut oldu.

#2
Foto - 6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

BAL BU YIL BEREKETLENDİ Balda rekolte beklentisi ikiye katlanırken, arıcı Alev Soylu, “Geçen yıl çok az seviyede bal aldık. Bu yılsa çok güzel ve bereketli. Bölgemizde bu yıl çiçek çok. Çiçekten yürüyemiyoruz. Bal veriminden çok umutluyuz. Sezona oğul ile başladık. Arılar şu anda nektarı getiriyor” dedi.

#3
Foto - 6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

"BU YIL 35-40 KİLO BAL ALACAĞIZ" Çok güzel bir bal gelimi olduğunu ifade eden Soylu, "Çok güzel bir bal gelimi var. Geçen yıl bizi çok zorlamıştı. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yıl ise 35-40 kilo bal görürüz. İlkbahar balımızı alacağız. Daha sonra dağ balı için yüksek kesimlere çıkıp, oradan ikinci balımızı alacağız" diye konuştu.

#4
Foto - 6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

İç Anadolu Bölgesi'nde arıların endemik bitkilerden beslendiğini belirten Soylu, "Genelde kekik ağırlıklı, deve dikeni, kangal gibi bitkiler bölgemizde yoğun olarak bulunuyor.

#5
Foto - 6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

Baharda ilk önce akasya ile arılar petekleri doldurmaya başlıyor. Daha sonra diken, geven ve kekikle dolduruyor. 5-6 yıldır arıcılık mevsim şartlarından dolayı bizi çok zorlamıştı. 6 yıl önce böyle bir sezon görmüştük. Bu yıl bal fiyatlarımız bin liradan aşağı olmaz" dedi.

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