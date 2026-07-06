6 yıldır ilk kez oluyor: 'Fiyatlar bin liradan aşağı olmaz'

"BU YIL 35-40 KİLO BAL ALACAĞIZ" Çok güzel bir bal gelimi olduğunu ifade eden Soylu, "Çok güzel bir bal gelimi var. Geçen yıl bizi çok zorlamıştı. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yıl ise 35-40 kilo bal görürüz. İlkbahar balımızı alacağız. Daha sonra dağ balı için yüksek kesimlere çıkıp, oradan ikinci balımızı alacağız" diye konuştu.