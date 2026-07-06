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Yaşam Şırnak’ta korkutan kaza! Polis aracı takla attı
Yaşam

Şırnak’ta korkutan kaza! Polis aracı takla attı

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Şırnak’ta korkutan kaza! Polis aracı takla attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapan resmi polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta sıkışan ve ekipler ile vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarılan iki polis memuru hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan resmi polis aracında bulunan iki polis memuru yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki resmi polis aracının önünde ilerleyen bir araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sırasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı kontrolden çıkarak takla attı.

ARAÇTA SIKIŞAN POLİSLER KURTARILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta sıkışan iki polis memuru, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların ortak çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı polis memurları, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olay yerinde yapılan teknik çalışmaların ardından kazaya ilişkin detayların hazırlanacak raporla netlik kazanacağını bildirdi.

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