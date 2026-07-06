Birinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları, yarın ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları, yarın ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova)
19.00 Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler)
19.00 Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda)
19.00 Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya)
20.00 Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.30 Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda)
21.30 Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg)
22.00 Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan)
8 Temmuz Çarşamba:
18.00 Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ)
19.00 Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan)
20.00 Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya)
20.00 Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk)