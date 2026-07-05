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Gündem AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!
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AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!

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AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için yarın Türkiye’ye geleceğini açıklayan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un yola çıkmadan önce paylaştığı skandal ifadeler büyük tepki çekti. Geçmişte ABD aleyhindeki açıklamaları nedeniyle ABD’de diplomatik kuralları zorlayan muameleye tabi tutularak köpeklerle aranan İsrailli bakana verilen dersin bir benzerini, Türkiye’yi sömürge ülkesi gibi gören Amor’a da havalimanında köpekli arama ile haddini bildirecek yetkililerimiz büyük alkış alacaktır.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşmalarını takip etmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amor, duruşmaları yerinde takip etmek amacıyla İstanbul'a geleceğini şu skandal ifadelere duyurdu: "Son gelişmelerin ciddiyeti göz önüne alındığında, Ekrem İmamoğlu hakkındaki duruşmalara, İBB davası dahil katılmak üzere İstanbul'a seyahat ediyorum. Türkiye NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, demokratik geleceği Silivri'deki bir mahkeme salonunda şekilleniyor. Avrupa Birliği sadece Ankara'ya odaklanmamalı."

SKANDAL ÇAĞRI

Amor, paylaşımına ek olarak İngilizce hazırlanan "İmamoğlu davasındaki son gelişmeler" başlıklı metne de yer verdi.

Metinde, Ekrem İmamoğlu'nun bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu, hakkında çok sayıda suçlama yöneltildiği ve yargılamanın adil olmadığı ifade edildi. Belgede özellikle son duruşmalarda savunma süresinin kısaltılması, İmamoğlu'nun savunmasının öne çekilmesi, jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarılması, bazı avukatlar ile milletvekillerinin salondan uzaklaştırılması gibi gelişmelerin "adil yargılanma hakkına ilişkin ciddi endişeler doğurduğu" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan metinde ayrıca uluslararası medya kuruluşları, diplomatik temsilcilikler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine 6-9 Temmuz tarihleri arasındaki duruşmaları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu Avrupa Parlamentosu üyesi Nacho Sanchez Amor'un Ekrem İmamoğlu'na olan sempatisine bakın. Düşünmüyor ki bu ülkede yasal süreçler yürütülüyor? İBB davası gibi ciddi suçlamaların soruşturulması NATO zirvesinden daha önemli bir konudur, değil mi? Amor'un Türkiye'nin demokratik geleceğini Silivri'deki mahkeme salonunda şekilleniyor diye bahsetmesi utanç verici. Bu adamlar kendi çıkarları için ülkemizi yıpratmak istiyorlar, İmamoğlu da onların oyununa gelmiş olabilir. Uluslararası medya kuruluşlarının ve insan hakları örgütlerinin bu duruşmalara odaklanması Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmalarıdır. Allah milletimizin gözünü açık tutsun, böyle hainlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkaracak bir güç bizde olsun!

Nazim arat

Ab komiserin lafları boş laflar, bu utanmazlar Filistin konusunda sessiz kalmaları karakterlerinin. Ab ve Abd kendi hainlerini idam eder, yabancı ülke hainlerini kahraman ilan ederler
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