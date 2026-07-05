AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşmalarını takip etmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amor, duruşmaları yerinde takip etmek amacıyla İstanbul'a geleceğini şu skandal ifadelere duyurdu: "Son gelişmelerin ciddiyeti göz önüne alındığında, Ekrem İmamoğlu hakkındaki duruşmalara, İBB davası dahil katılmak üzere İstanbul'a seyahat ediyorum. Türkiye NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, demokratik geleceği Silivri'deki bir mahkeme salonunda şekilleniyor. Avrupa Birliği sadece Ankara'ya odaklanmamalı."

SKANDAL ÇAĞRI

Amor, paylaşımına ek olarak İngilizce hazırlanan "İmamoğlu davasındaki son gelişmeler" başlıklı metne de yer verdi.

Metinde, Ekrem İmamoğlu'nun bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu, hakkında çok sayıda suçlama yöneltildiği ve yargılamanın adil olmadığı ifade edildi. Belgede özellikle son duruşmalarda savunma süresinin kısaltılması, İmamoğlu'nun savunmasının öne çekilmesi, jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarılması, bazı avukatlar ile milletvekillerinin salondan uzaklaştırılması gibi gelişmelerin "adil yargılanma hakkına ilişkin ciddi endişeler doğurduğu" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan metinde ayrıca uluslararası medya kuruluşları, diplomatik temsilcilikler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine 6-9 Temmuz tarihleri arasındaki duruşmaları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.