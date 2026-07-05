Babasıyla tartışırken öldü!
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İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere adlı genç, babasıyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede yaşamını yitirdi. Oğlunu sakinleştirmek için sıkıca tuttuğunu iddia eden baba gözaltına alındı.
Sabah saat 06.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, 23 yaşındaki Bora Dere, henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada 51 yaşındaki babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine baba hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D., emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi.