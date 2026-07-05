  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı Çok sayıda şüpheli paketlendi! Marjinal terör örgütüne darbe Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki? Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’ İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi açıklaması: 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek Şimdi de hayatını kaybeden çocuğu alet ettiler! Sosyal medyada rezalet algı operasyonu HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı Türkmenler ilk defa Suriye Meclisi’nde Mizahtan değil hakaretten tutuklandı 33 masumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar dosyası yeniden açılsın
Gündem Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak kayboldu. Denize girmeden hemen önce sosyal medya hesabından "Hey gidi Karadeniz" türküsü eşliğinde paylaşım yapan Kahveci için arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak’ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren Bayram Kahveci (33), dalgalara kapılarak kayboldu. Denize girmeden önce ‘Hey gidi Karadeniz’ türküsü eşliğinde fotoğraf paylaşan Kahveci’nin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Olay, öğle saatlerinde Kapuz Caddesi mevkisindeki Tersane Plajı yakınlarında meydana geldi. Bayram Kahveci, arkadaşı B.S. (34) ile birlikte Tersane Plajı'na geldi. Görevlilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak yönünde yaptığı uyarının ardından 2 arkadaş plajdan ayrıldı.

Kahveci ile arkadaşı, yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara gelip buradan denize girdi. Kahveci, kısa süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Kahveci'nin denize girmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından kayalıklarda çekildiği fotoğrafı, "Hey gidi Karadeniz" türküsü eşliğinde paylaştığı görüldü. Ekiplerin, dalgalara kapılan Kahveci'yi arama çalışmaları sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23