  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gerçekler ortaya çıktı! Dem'li başkanın borç yalanı

Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Vergi kaçırmaya çalışan şimdi yandı! Bakanlıktan yeni hamle

Seçimden sonra “dolar fırlayacak” diyen muhalif ekonomistler sus pus! ABD ekonomisinin devi TL ile ilgili ne dedi?

Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü

İran'dan Türkiye'ye bir ayıp daha! 'Türkler bizi dinleyebilir' diyerek iki Türk markasını ülkeden çıkardılar

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü güncellendi

Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...

Yüzde 25 sınırı kalkınca ne olacak? Kiralık konutlarda yeni dönem beklentileri!

Sivas mazlumundan Akit’e hüzünlü mektup: Feryadımızı duyun
Yerel Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdi
Yerel

Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 16:00:00 -
Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdi

Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Ali Atahan Karakuş, sınıf başkanı seçilmesi halinde eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir'i okula davet edeceği vaadini yerine getirdi.

Karakuş, eğitim öğretim yılı başında yapılan seçimde sınıf arkadaşlarına, kendisini başkan seçmeleri halinde milli güreşçi Mahmut Demir'in okullarını ziyaret etmesini sağlayacağını vadetti.

Sınıf başkanı seçilen Karakuş, Demir ile görüşerek okullarına davet etti. Daveti kabul eden Demir, okula giderek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette sınıfta pasta da kesilerek, 23 Mayıs Dünya Güreş Günü kutlandı.

Günün anısına sınıf başkanı Karakuş ile okul müdürü Yavuz Kalleci ve sınıf öğretmeni Vildan Güler'e plaket veren Demir, daha sonra çocukların sorularını yanıtladı.

Demir, Dünya Güreş Günü'nü okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle kutladığını belirterek, "Her zaman, 7'den 70'e ata sporu güreşi Türk insanı sever, Türk gençliği sever diyoruz. Yavrularımızın bazılarının dedesi, bazılarının babası bizim arkadaşımız. Türk milletiyle ve geleceğimizin teminatı yavrularımızla her zaman gurur duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Bizim için güzel bir gün, güzel bir anı oldu." dedi.

Ali Atahan Karakuş da sınıf başkanlığı seçiminde Mahmut Demir'i getireceğine dair söz verdiğini dile getirerek, "Mahmut amcamı getirdim. Sağ olsun, beni kırmadı ve sözümü yerine getirmiş oldum." ifadesini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güreş dünyası büyük bir ustayı kaybetti
Güreş dünyası büyük bir ustayı kaybetti

Aktüel

Güreş dünyası büyük bir ustayı kaybetti

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Spor

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

İspanya hükümetinden beklenmedik karar, kaldırdı! Tartışmalar alevlendi
İspanya hükümetinden beklenmedik karar, kaldırdı! Tartışmalar alevlendi

Dünya

İspanya hükümetinden beklenmedik karar, kaldırdı! Tartışmalar alevlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23