Sincan'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

Sıfır atık ve geri dönüşüm sürecini bir adım daha öteye taşıyarak ‘Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'ni ilçeye kazandıran Çevreci Sincan Belediyesi, 5 Haziran dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve beraberindekiler sabah yürüyüşüne katıldı. Yenikent’te 20 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan Eko-çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi ziyaret edildi, içerisindeki gölet ve diğer alanlar gezildi.

İzciler de etkinliğe renk kattı. Kıl çadırda ağırlanan izciler, ok atarak hoşça vakit geçirdi.Başkan Ercan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Cemreler çalışmalarını sahada sürdürecek"

Sera Park’ta Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan,İlçe Başkanı Soner Arslanargun, İl Başkan Yardımcısı Emel Saraç ve teşkilat üyeleri Dünya Çevre Günü’ne ilişkin mesajlar verdi.

İl Başkan Yardımcısı Emel Saraç, “Bugün dünyamız çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bizler geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Bugünden sonra Cemreler, tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.

“Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Avrupa Standartları Üzerindedir”

Sincan Belediye BaşkanıMurat Ercan ilçe genelinde yürütülen yeşil alan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Sıfır atık konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı ödüller aldıklarını ifade eden Başkan Ercan, "Sokak hayvanlarına organik atıklardan yaş mama üretiyoruz. Tarımsal üretim için gübre üretiyoruz. Dolayısıyla atıkları zayi etmiyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız Avrupa standartlarının üstündedir. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan 55 dönümlük bir parktır. 210 dönümlük bir millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz ya da yaz sonunda milletimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.