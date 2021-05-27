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Yerel Sincan Belediyesi’nden kaliteli ulaşım için seferberlik!
Yerel

Sincan Belediyesi’nden kaliteli ulaşım için seferberlik!

Sincan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt serimi çalışmalarına hız verdi. Ekipler rahat ve kaliteli bir ulaşım için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:58:00 -
Sincan Belediyesi’nden kaliteli ulaşım için seferberlik!

 

yeniakit.com.tr

Sincan Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı her mahalleye hizmet veriyor, vatandaşların ihtiyacını duyduğu çalışmaları sunarak ilçenin çehresini değiştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı. Ekipler 7 gün 24 saat asfalt serimi, yolların bakım ve onarımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Ekipler yollara sıcak asflat seriyor

Ulubatlı Hasan Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesinde sıcak asfalt serimi başarı ile gerçekleştirildi. Sezon boyunca belirlenen güzergahlar titizlikle asfaltla buluşacak.  Ekipler kış boyunca devam eden asfalt yama çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Hasarlı yollar onarılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

İmar yolları açılıyor

Alcı, Törekent, Beyobası, Türkbosı, Temelli Hürriyet ve Temelli Cumhuriyet Mahalleleri, Yenihisar Mahallesinde imar yollarının açılması için çalışma yürütüldü. Saraycık Mahallesinde ara sokaklara bakım yapıldı.

Kaldırımlar yenileniyor

Sadece araç güvenliği değil, yaya güvenliği de ihmal edilmiyor. Ekipler ilçe genelinde kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Zamanla deformasyona uğrayan kaldırımlar, Sincan Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek daha modern hale getiriliyor. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.
Yeni Akit Gazetesi

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