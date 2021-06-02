Bütün bir yılı ders çalışarak, sınavlara hazırlanarak geçiren öğrenciler başarılı sonuçlar elde edebilmek için hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. Peki, sınav öncesinde ve sınav esnasında hangi dualar okunmalı?

Sınavda başarı yükselten dualar neler? Sınava girmeden hangi dualar okunur?

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”

Hafızayı güçlendirecek, unutkanlığa karşı okunacak bu duayı hem sınav sırasından hem de sınavlara hazırlık sürecinde okuyabilirsiniz.

Sınav öncesinde 'Ya Mukaddim' esması okunmalı. Bazı din büyükleri bu esmanın 184 kez okunup suya üflenmesini, öğrencinin bu sudan içmesini tavsiye ediyor.

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." 'İsra Suresi 80. ayet)

Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle

Sınava girerken İsra Suresi'nin 80. ayetinin okunması tavsiye ediliyor.

“Keyfe feddalnâ ba'zahüm alâ bâz”

Anlamı: 'Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık.

Sınav gecesi İsra Suresi'nin 21. ayetinin 2970 kez okunması önerilir.