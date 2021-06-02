Milyonlarca öğrenci için heyecan dolu süreç başladı. 8.sınıf öğrencileri LGS’ye, üniversiteye yerleşmek isteyenler ise YKS’ye girecek. Sınava girecek adaylar kadar, aileleri de bu önemli günlerde hangi duaları okumaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, hafızayı güçlendirmek unutkanlığı engellemek için neler olunur?

Sınava girmeden okunacak dualar neler?

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”

Hafızayı güçlendirecek, unutkanlığa karşı okunacak bu duayı hem sınav sırasından hem de sınavlara hazırlık sürecinde okuyabilirsiniz.

Sınav öncesinde 'Ya Mukaddim' esması okunmalı. Bazı din büyükleri bu esmanın 184 kez okunup suya üflenmesini, öğrencinin bu sudan içmesini tavsiye ediyor.

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." 'İsra Suresi 80. ayet)

Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle

Sınava girerken İsra Suresi'nin 80. ayetinin okunması tavsiye ediliyor.

“Keyfe feddalnâ ba'zahüm alâ bâz”

Anlamı: Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık.

Sınav gecesi İsra Suresi'nin 21. ayetinin 2970 kez okunması önerilir.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr

ANLAMI: Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır

“Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.