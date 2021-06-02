Her yıl olduğu gibi bu sene de haziran ayı, milyonlarca öğrenci için sınav heyecanıyla geçecek. Bütün bir yıl sınava çalışan öğrenciler, sınav günü başarılı olmak için hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. Sınava başlarken hangi dua okunur?

Sınav sırasında okunacak dualar | Sınava girildiğinde okunacak dualar nelerdir?

“Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli”

''Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar.”

Sınav salonuna girildiğinde Tâhâ suresinin 25-26. ayetlerinin okunması tavsiye edilir.

Sınava başlarken kalem ele alındığında besmele çekilip, “Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü” okunur.

İnşirah Suresi’nin önemi

Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir. 5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir.

İnşirah Suresi’nin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi’nin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!