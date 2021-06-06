Sınav esnasında okunacak dua Sınava giderken okunacak dua hangisi?

Sınava girerken hangi dua okunur? LGS sınavı başarı duası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 6 Haziran’da LGS sınavına girecek milyonlarca öğrenci sınav duasını merak ediyor. Peki LGS öncesi hangi dualar okunabilir? Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar neler?

Basari icin hangi sure okunur?

- Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayeti sınavda başarı için 7 kez okunabilir. - Sınavda unutkanlık olmaması için 19 defa Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.

Sınavda başarı duası

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur (isra suresi;80)

رَّبِّأَدْخِلْنِيمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِيمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلِّيمِنلَّدُنكَسُلْطَانًانَّصِيرًا

“Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

Anlamı

”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

رَبِّاشْرَحْلِيصَدْرِيوَيَسِّرْلِيأَمْرِيوَاحْلُلْعُقْدَةًمِّنلِّسَانِييَفْقَهُواقَوْلِي

“Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

Anlamı

”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

ياَحَيُّياَقَيّوُمُبِرَحْمَتِكَأَسْتَغِيثُ

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

Anlamı

”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur (isra suresi;80)

رَّبِّأَدْخِلْنِيمُدْخَلَصِدْقٍوَأَخْرِجْنِيمُخْرَجَصِدْقٍوَاجْعَلِّيمِنلَّدُنكَسُلْطَانًانَّصِيرًا

“Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

Anlamı

”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

رَبِّاشْرَحْلِيصَدْرِيوَيَسِّرْلِيأَمْرِيوَاحْلُلْعُقْدَةًمِّنلِّسَانِييَفْقَهُواقَوْلِي

“Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

Anlamı

”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

ياَحَيُّياَقَيّوُمُبِرَحْمَتِكَأَسْتَغِيثُ

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

Anlamı

”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."