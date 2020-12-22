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Biyografi Sinan Meydan kimdir? Kur'an ve ezana dil uzatan Sözcü yazarı Sinan Meydan nereli?
Biyografi

Sinan Meydan kimdir? Kur'an ve ezana dil uzatan Sözcü yazarı Sinan Meydan nereli?

İslam’a, ezana, Kur’an ve Peygamber Efendimiz’e hakaretler etmekten haya etmeyen Sözcü ve yazarlarına bir yenisi daha eklendi. Mustafa Kemal sömrüsü üzerinden ceplerini dolduran solak Sözcü’nün sözde yazarlarından Sinan Meydan Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı hedef aldı. Peki kim bu Sinan Meydan? Sinan Meydan nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:30:00 - 2020-12-22 11:38:45
Sinan Meydan kimdir? Kur'an ve ezana dil uzatan Sözcü yazarı Sinan Meydan nereli?

Solak medyanın sözde yazarları her daim dine diyanete, Kur’an-ı Kerim ve ezana nefret kusmakta. Kendileri gibi olmayanlara yaşama hakkı tanımayan, 28 Şubat karanlık zihniyetli kafalar, zaman zaman kendi mahallelerine yaranmak için mukaddes değerlere dil uzatacak kadar hadsizleşmekte. 

Solak Sözcü’nün sözde yazarı Sinan Meydan, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve ezana dil uzatma cüretinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki gösterdi. Ezanın Türkçe okutulduğu yılları işaret eden Altun, "O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Peki kim bu Sinan Meydan?

Sinan Meydan kimdir?

28 Şubat karanlık zihniyetinin son kırıntısı günümüzde yok değil. Bu zihniyet geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların dini değerlerine hakaret etmeye, kutsallara saldırmaya devam ediyor. Solak medyanın sözde yazarı Sinan Meydan 1975 senesidne Artvin'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini memleketinde Vahdettin Yıldız Ortaokulu'nda ve Şavşat Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1993 senesinde İstanbul Üniversitesi’de okumaya başlayan sözde yazar Meydan, 1997 yılında üniversiteden mezun oldu.  Üniversite yıllarından itibaren Mustafa Kemal sömrüsü yapmaya başladı ve 2002 yılında "Atatürk, Modernizm, Din ve Allah" ismiyle kitap  yayınladı.

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