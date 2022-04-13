Şimdi değilse ne zaman! Yarın çok geç olabilir… Ahlaksız merkeze kilit vurulsun

İstanbul, Tarlabaşı’nda Türk İslam toplum yapısının temelini yıkmak isteyen sapkınların hain planları adım adım işliyor. Tarlabaşı Toplum Merkezi adı altında faaliyet yürüten kurum, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapıyor, LGBTİ sapkınlığını aşılıyor ve cinsiyetsiz toplum safsatasını savunarak gençlerin beynini yıkamaya çalışıyor.

Söz konusu kuruma tepki yağarken, çektikleri videolarda siyasilerden ve sosyal medyanın sevilen isimlerinden de Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması için çağrılar gelmeye devam ediyor.

Konuya dair açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Cinsiyetsizliği yaymaya çalışan, her fırsatta toplumda bunun propagandasını yapan, bu cinsiyetsiz derneklerin tamamında olacağı gibi Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın. Bizler, bu tür cinsiyetsizlik propagandası yapan bütün vakıf ve derneklerin takipçisi olacağız.” dedi.

Gazeteci Erem Şentürk ise, “Küçücük çocuklara +18 yaş üzeri cinsel eğitim adı altında zihin bulandıran Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın.” diye konuştu.

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise, “Yaşadığımız yüzyılın en büyük tehditlerinden birisi, insanın doğasına yönelik en ağır saldırı olan cinsiyetsizleştirme operasyonudur. Çocukları cinsiyetsizleştirmek ve köle haline getirmek için yürütülen bir planın parçası olan Tarlabaşı Toplum Merkezi, bu ülkeye ve insanımıza yönelik bir saldırı merkezidir. Bu saldırı merkezine yönelik Anayasa’nın amir hükümleri uyarınca harekete geçilmelidir.” ifadelerini kullandı.

“Cumhur Frankfurt” ismiyle yaptığı paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni ise şunları söyledi:

“Erkek çocuklarına genç kız olma hayalleri kurduran, Tarlabaşı ‘Top’lum Merkezi kapatılsın.”