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Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefindeydi. Ayasofya Camii Baş İmamlığı görevinden istifa eden Mehmet Boynukalın’u hedef alanlardan biri de HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir oldu. Aydemir, Boynukalın’ın faiz hakkındaki açıklamalarını eleştirdi, ardından geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:31:00 - 2021-04-09 10:37:27

 yeniakit.com.tr 

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamlığı görevinden istifa etti. Marmara Üniversitesi’ndeki vazifesine yoğunlaşacağını açıklayan Mehmet Boynukalın, sistematik bir şekilde saldıran muhaliflerin sürekli hedefi halindeydi.

Birçok konuda İslam’ın emirlerini hatırlatarak gündeme dair uyarılarda bulunan ve adeta Müslümanların sesi olan Mehmet Boynukalın, özellikle faiz, laiklik ve İstanbul Sözleşmesi hakkındaki açıklamalarıyla milyonlarca insanın söylemek istediklerini dile getirdi.

Mehmet Boynukalın’a kamuoyundan büyük destek gelirken, Kemalistler, AK Partili bazı siyasetçiler ve kendi boyuna, posuna bakmayan birtakım gazeteciler tarafından sürekli hedef tahtasına oturtulmuştu.

HaberTürk’te gündemi yorumlayan HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir de, istifasının ardından Mehmet Boynukalın’ı hedef aldı. Daha önce kadına karşı şiddet konusunda Kur’an-ı Kerim ayetlerine çeki düzen verilmesini isteyecek kadar haddini aşan, Ramazan’da alınacak koronavirüs tedbirleri üzerinden komik yorumlarda bulunarak cehaletini ortaya koyan Bülent Aydemir, bu kez de bir din adamının faiz hakkında konuşmaması gerektiğini söyledi.

Bu çıkışının saçmalığını anladıktan sonra 2 saniye içinde çark eden Bülent Aydemir, “Yani faizle ilgili bir din adamı tabi fikrini söyleyebilir ama, neredeyse borsa işlemi gibi hoca değerlendirmeler yapıyordu.” dedi.

Mehmet Boynukalın faize dair şunları söylemişti:

Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir.

Açıklama: Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.

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