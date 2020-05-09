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Aktüel

Silopi'de tır şoförlerinin iftar telaşı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:41:23 -
Silopi'de tır şoförlerinin iftar telaşı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, ramazanda iftar telaşı yaşıyor.

Ramazan ayını ailelerinden uzakta yollarda geçiren
Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında, yanlarındaki malzemelerle iftar için yemek yapıyor.

Şoförler, iftarlarını tırların yanında kurdukları sofralarda yapıyor.

Şoför Mehmet Durmuş, ramazan ayında ailelerinden uzakta, zorlandıklarını belirterek, "Çok şükür orucumuzu tutuyoruz." dedi.

Emircan Demir de tır parkı sahasında iftara hazırlık yaptıklarını anlatarak, evlerinden uzak olduklarını, ailelerini çok özlediklerini söyledi.

Demir, "Allah hepimizin orucunu kabul etsin." diye konuştu.

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