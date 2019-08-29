TOKİ tarafından Silivri'de satışa sunulup başvuruları tamamlanan bin 356 konutun hak sahibi 12 Temmuz Perşembe günü çekilen kura sonucuyla belirlenmişti. Silivri TOKİ bin 356 konutun hak sahibi, Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların inşaatına başlandı mı? sorusunu soruyor. Silivri TOKİ 1356 sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde 1. Etap 598 Adet Konut ve 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi ihalesi 25 Eylül 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. Yine Alipaşa Mahallesi'nde 2.Etap olarak 758 Adet Konut, 24 Adet Dükkan, 1 Adet Okul ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi ihalesi 26 Eylül 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek. Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek. Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların inşaatına başlanıp başlanmadığına ilişkin TOKİ tarafından resmi olarak bir açıklama yapılmadı.