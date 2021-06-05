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Yerel Şile’de korku dolu anlar! Boğulma tehlikesi böyle görüntülendi
Yerel

Şile’de korku dolu anlar! Boğulma tehlikesi böyle görüntülendi

Şile'de serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jet ski ile gelerek kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 10:00:00 -
Şile’de korku dolu anlar! Boğulma tehlikesi böyle görüntülendi

Olay, Şile’de Feneraltı bölgesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşanan sıcak hava sonrası 5 kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jet ski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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