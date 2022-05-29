Sildirdiği vergi borcunun karşılığını aldı, başkan oldu
Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.
Beşiktaş'ta yapılan seçim başkanı değiştirmedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan olağan seçimli genel kurulda kesin sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.
2777 oyla yeniden başkan seçildi
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.
Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.
Fuat Çimen, sonuçlar açıklanmadan Çebi'yi kutladı
Ayrıca başkan adaylarından Fuat Çimen, kesin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala yönetim listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet Nur Çebi'yle tokalaşarak tebrik etti. Çebi de Çimen'in tebriğine teşekkür ederek karşılık verdi.
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