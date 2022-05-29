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Spor Sildirdiği vergi borcunun karşılığını aldı, başkan oldu
Spor

Sildirdiği vergi borcunun karşılığını aldı, başkan oldu

Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 22:49:00 -
Sildirdiği vergi borcunun karşılığını aldı, başkan oldu

Beşiktaş'ta yapılan seçim başkanı değiştirmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan olağan seçimli genel kurulda kesin sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

2777 oyla yeniden başkan seçildi

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.

Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.

Fuat Çimen, sonuçlar açıklanmadan Çebi'yi kutladı

Ayrıca başkan adaylarından Fuat Çimen, kesin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala yönetim listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet Nur Çebi'yle tokalaşarak tebrik etti. Çebi de Çimen'in tebriğine teşekkür ederek karşılık verdi.

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