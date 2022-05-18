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Yerel Silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi

Burdur'da aralarında husumet bulunan Bekir Avcı (69) ile köy muhtarı Bayram Arıkaya (46) çıkan kavgada tabancayla birbirine ateş edip yaraladı. Hastaneye götürülen Avcı ve Arıkaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 01:11:00 -
Silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi

Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya’yı köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı. Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti. Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi. Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bayram Arıkaya'ya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi. Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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