  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Silahla oynarken annesini vurdu
Yerel

Silahla oynarken annesini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:50:00 - 2022-05-16 16:20:11
Silahla oynarken annesini vurdu

 Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç kız bakmak için eline aldığı silahla annesini yanlışlıkla sırtından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kızın elinde bulunan tabancanın yanlışlıkla ateş etmesi sonucu, anne S.C. (39) sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

 

Bir kadın cinayeti daha! Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu
Bir kadın cinayeti daha! Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

Yerel

Bir kadın cinayeti daha! Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay