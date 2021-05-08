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Yerel

Silah ve bıçaklı kavga! Yaralılar var

Mersin'de, otomobille hız yaptıkları iddia edilen grup ile mahalleli arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:38:00 -

Mersin'in Tarsus ilçesi, Akşemsettin Mahallesi'nde otomobiliyle hızlı gittiği öne sürülen Musab K. ve 2 arkadaşıyla mahalleli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Abdullah Harun K, Muhammed Furkan A. ve Musab K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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