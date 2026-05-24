Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Merkezi’nde, parti içindeki hukuki süreçlerin ve mahkeme kararlarından sonra ortaya çıkan gerilim, oldukça hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Genel merkez binası önünde toplanan farklı görüşlerdeki gruplar arasında yaşanan sözlü tartışmalar, kısa süre içerisinde arbedeye dönüştü. CHP’liler birbirine taş atmaya devam ettiler.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan karar sonrası ortalık karıştı. Söz konusu kararın ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, genel merkezin tahliye edilmesi talebiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne resmi başvuruda bulundu. Bu hamle, parti içerisindeki ayrışmayı gözler önüne seren somut bir adım olarak değerlendirildi.

Tansiyon Yükseldi: Taşlar ve Şişeler Havada Uçuştu

Mahkeme kararının ardından genel merkez binası önünde toplanan kalabalık, kendi içerisinde iki ayrı gruba ayrıldı. Yaşanan fikir ayrılıkları, yerini fiziksel bir gerginliğe bıraktı. Olay anında çekilen görüntülerde, partililer arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu, öfkeli protestocuların birbirine su şişeleri ve taşlar fırlattığı görüldü. "Şikayet eden de CHP’li, şikayet edilen de; taş atan da CHP’li, taş yiyen de CHP’li" dedirten bu manzara, CHP içinde yaşanan bölünmüşlüğün vardığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevik Kuvvetten Müdahale

Gerginliğin kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak barikat kurdu. Olayların daha fazla büyümesi engellenirken, bölgedeki hareketlilik bir süre daha devam etti.

Kılıçdaroğlu’ndan İtidal Çağrısı

Yaşanan olayların üzerine bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlere itidal çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara uymasını rica ederim" ifadelerini kullanarak, yaşanan kaotik ortamın son bulmasını istedi. Ancak genel merkez önündeki bu görüntüler, parti tabanındaki huzursuzluğun ve kutuplaşmanın ciddiyetini ortaya koymaya yetti.

Yorumlar

Vatandaş

Rabbim,vatan millet İslam düşmanı,organize suç örgütü çete chp yi rezil rüsvah ediyor.Elhamdillahi Rabbil alemine.

Aloo

Yiyin birbirinizi inşallah AFIYET OLSUN
