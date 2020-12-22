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Aktüel Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:05:54 -
Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-11 Operasyonu" kapsamında el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez ilçeye bağlı Bağlıca köyü bölgesinde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-179 Operasyonu” kapsamında jandarma komando, jandarma iç güvenlik timi ve güvenlik korucularınca yapılan aramada, terör örgütüne ait toprağa gömülmüş vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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